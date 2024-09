Svincolo Sud, adesso cambia tutto. Al via i lavori per la nuova rotatoria

Addio svincolo sud è in arrivo la nuova rotatoria, previste modifiche alla circolazione. Inizieranno entro la fine del mese di settembre i lavori dell’Anas per la realizzazione della rotatoria sulla strada statale Flaminia, in corrispondenza dell’ingresso sud di Spoleto. L’area interessata dall’intervento, che avrà una durata di circa otto mesi e si concluderà entro la primavera 2025, richiederà una serie di modifiche temporanee alla viabilità durante lo svolgimento dei lavori. In uscita da Spoleto sarà possibile svoltare solo in direzione Terni-Roma, mentre per la direzione Foligno-Perugia l’uscita è prevista dallo svincolo nord. Per chi proviene da Terni sarà possibile svoltare a destra in direzione Monteluco, ma non entrare a Spoleto dallo svincolo sud (sarà necessario proseguire fino all’ingresso nord), mentre per chi proviene da nord e vuole salire a Monteluco è prevista l’inversione di marcia all’altezza del bivio per Pompagnano. In uscita da Monteluco sarà possibile svoltare solo a destra in direzione Foligno-Perugia. La circolazione, in entrambe le direzioni di marcia, sarà comunque consentita con la carreggiata che sarà ridotta a 3 metri. Questo schema di organizzazione per l’esecuzione dei lavori potrà comunque essere modificato durante l’esecuzione dell’intervento. L’area di cantiere, di circa 200 mq, verrà realizzata nel piazzale Strada Romana e non interferirà con l’area di sosta a pagamento per i bus turistici.

Nel corso dell’incontro, per quanto riguarda la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di istituire una Zona 30, valutando al contempo l’installazione di bande sonore lungo la ss 3 Flaminia, compatibilmente con la vicinanza delle abitazioni. "Si tratta di un intervento che migliorerà la viabilità in entrata e in uscita da Spoleto – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Le modifiche al traffico sono state pensate per ridurre al minimo i disagi e garantire, nel limite delle esigenze legate all’esecuzione dei lavori, i collegamenti verso Terni, Monteluco e in direzione Foligno-Perugia. La nostra richiesta, rappresentata nel corso della riunione, è stata quella di fare il possibile per anticipare la fine dell’intervento". L’Anas ha comunicato che lunedì 30 settembre, dalle 23 fino alle 6, è prevista la chiusura notturna della strada statale, nel tratto km da 110 a 122 al fine di permettere l’esecuzione di prove di carico sui due punti ad arco presenti sulla Flaminia.