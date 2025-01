"Sviluppo del territorio al centro della programmazione regionale"

CITTÀ DI CASTELLO - "Lo sviluppo del territorio attraverso progetti specifici è al centro della programmazione regionale", questo è emerso dall’incontro tra il neo assessore regionale Simona Meloni, la consigliera regionale Letizia Michelini e il presidente del Gal Alta Umbria Mirco Rinaldi. Quest’ultimo ha illustrato alle due rappresentanti della Regione il lavoro effettuato in questi anni dal Gal e condiviso con loro le emergenze che interessano il territorio (con un avanzamento di spesa pari a oltre il 93% della programmazione). Per la nuova programmazione sarà molto importante la collaborazione tra enti pubblici e privati. L’assessore regionale ha annunciato di voler convocare presto AssoGal per mettere in rete tutti i Gal dell’Umbria per intercettare al meglio "i fabbisogni di sviluppo delle aree rurali che dovranno alimentare le politiche di programmazione dal basso dei prossimi anni, con un ruolo propulsivo e strategico in qualità di coordinatori delle diverse istanze territoriali pubbliche e private".