Svegliati di notte dalle urla. Ancora una rissa in piazza del Bacio. I residenti: “Siamo esasperati”

Perugia, 21 agosto 2023 – Violenta rissa nella notte tra sabato e domenica nel quartiere di Fontivegge. La zona teatro dell’accaduto è stata piazza del Bacio, nel locale etnico spesso teatro di questo tipo di avvenimenti. Sul posto sono intervenuti congiuntamente Polizia e carabinieri, allertati anche dagli abitanti della zona, svegliati dal gran rumore che proveniva dal la piazza.

Da una prima ricostruzione, risulta il ferimento di una persona. Sul posto l’intervento immediato delle forze che avrebbero provveduto ad un fermo. Sul posto anche l’ambulanza del 118. Sui social sono rimbalzati i commenti dei residenti esasperati dall’episodio di violenza.

Nel gruppo social "Progetto Fontivegge" c’è anche il video dell’intervento di polizia e carabinieri e i commenti dei cittadini che si dicono esausti. "Mi sono svegliato di colpo alle 3 di notte tra sirene e urla…si sentiva fino a casa mia, considerando che non sono proprio vicinissimo" commenta Andrea.

Risponde un altro che ha sentito tutto fin da via Mario Angeloni. "Sirene continue stanotte, un inferno. È ora di chiudere questi locali ed espellere veramente quelli che devono essere espulsi perché vivono di espedienti nel migliore dei casi. E sabato prossimo c’è l’evento "Fontivegge and Friends": speriamo che tutto si possa svolgere in sicurezza, credo che molte donne non si sentiranno tranquille a partecipare alla manifestazione in questo contesto", è l’appello di Stefano.

Il quartiere di Fontivegge è da sempre un luogo “caldo“ per quanto riguarda la sicurezza. Nei giorni scorsi i carabinieri avevano condotto una maxi operazione nel quartiere con l’obiettivo di contrastare le baby gang.

A.Orfei