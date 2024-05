Suv lanciato contro le vetrine: ennesimo raid allo store Fratticioli

Perugia, 25 maggio 2024 - Ennesima spaccata ai danni del Fotostore Fratticioli in via Piccolpasso (zona Stazione). "Ci hanno devastato il negozio", si sfoga la madre del titolare, che sta inviando lettere ai giornali per denunciare la situazione. "Sette spaccate nel giro neanche di un anno", prosegue la donna.

La vetrina spaccata (Foto Crocchioni)

"Il commando - racconta ancora - è entrato in azione verso l'alba. La dinamica è sempre la stessa: è stata usata una macchina rubata lanciata in retromarcia per sfondare le vetrine. Hanno portato via 80 mila euro di materiale, tra macchine fotografiche, telecamere e altro. Quattro sacche con la refurtiva, per fortuna, sono state lasciate all’interno del negozio. A mettere in fuga la banda, tutti a volto mascherato, è stato un residente della zona, che è stato svegliato dal boato e ha dato l'allarme. A riprendere la scena, come racconta anche Giorgio Fratticioli, le telecamere di videosorveglianza. "Si vede un Suv in retromarcia, sfondare prima il cancello e poi una vetrata di 3,40 metri per 2,5".

La banda è scesa a volto coperto, si è introdotta nello store e ha fatto incetta di materiale prima di essere messa in fuga dalle urla del vicino. "Il sistema di protezione del negozio è scattato subito, inondando il locale di sostanza nebbiogena. Mi sono accorto del colpo, controllando dallo smartphone le immagini di videosorveglianza", riferisce Fratticioli. Indagini aperte.