Superstrada, 17mila microcariche e il viadotto da demolire salta in aria

Terni, 20 marzo 2025 - Con il brillamento di questa mattina del viadotto Malle sulla superstrada Orte Viterbo, sono iniziati i lavori per il rifacimento di una porzione dell'importante arteria stradale che dal Viterbese, porta a Terni.

Diciassettemila microcariche e il viadotto salta in aria: l'esplosione sulla Orte-Viterbo

Alle 9.30 in punto, i tecnici Anas hanno innescato le oltre 17mila microcariche che hanno demolito la campata principale del ponte. L'esplosione ha generato una colonna di polvere che è stata osservata anche a molti chilometri di distanza. L'intervento, preannunciato alcune settimane fa dall'Anas e dal sindaco di Orte Dino Primieri, si è reso necessario per garantire la stabilità del viadotto, dopo una prima fase di lavori dedicata al consolidamento dei piloni. Per garantire le operazioni nelle massime condizioni di sicurezza, la viabilità ha subito tutta una serie di modifiche, che interessano sia le strade locali che, la stessa superstrada. La fine dell'intervento è prevista per il primo aprile 2026.

