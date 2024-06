Supermercato in via Marconi. Ok del Consiglio comunale

SPOLETO Via libera alla costruzione di un nuovo supermercato in viale Marconi. Lo ha deciso il Consiglio comunale che giovedì sera approvato a maggioranza il "piano attuativo in variante al Prg - Parte Operativa per la realizzazione di un complesso immobiliare commerciale, che comprende la modifica della viabilità con la realizzazione di una nuova rotatoria e della zona a servizi, in via Marconi". Il piano prevede la realizzazione di opere di urbanizzazioni per quasi un milione di euro. Oltre alla costruzione dell’attività commerciale per una superficie massima di 2.500 metri quadrati con, appunto, le relative opere di urbanizzazione interne al lotto e standard urbanistici per verde e parcheggi per un importo di 180mila euro a completo onere della ditta interessata. La stessa ditta dovrà realizzare una rotatoria e delle relative modifiche alla viabilità esistente in via Guglielmo Marconi oltre che del nuovo collettore fognante per 390mila euro.Ma non finisce qui perché a completo scomputo degli oneri concessori dovuti per rilascio del permesso di costruire è prevista anche la realizzazione una zona a servizi con tre campi da tennis con relativa zona a parcheggi e verde, oltre la costruzione dell’immobile da adibire a spogliatoi per un investimento che supera i 400mila euro. L’assessore all’urbanistica Manuela Albertella (foto) ha spiegato che l’impianto sportivo sarà del Comune che lo affiderà in gestione attraverso bando pubblico.