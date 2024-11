Superlavoro dei Vigili del fuoco: ritrovati salvi due dispersi

GUBBIO – Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nel territorio eugubino-gualdese nel corso degli ultimi giorni. Il primo ha coinvolto la squadra di Gaifana, che ha effettuato la scorsa domenica un intervento di recupero per un uomo disperso nella zona di Val di Ranco, Monte Cucco. La chiamata di soccorso è stata ricevuta intorno alle ore 12.40 e l’operazione si è conclusa con successo intorno alle ore 15. L’uomo, una volta ritrovato grazie alla posizione del cellulare, è stato riportato al sicuro senza la necessità di assistenza sanitaria da parte del personale del 118. Nella giornata del 6 novembre, invece, intorno alle ore 19, alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Perugia è arrivata una richiesta da parte dei Carabinieri per un supporto in una ricerca persona a Casamorcia nella zona di Gubbio. In particolare si trattava di una signora di 87 anni che si era allontanata da casa volontariamente per una passeggiata intorno alle ore 16. Lla persona è stata ritrovata in buone condizioni di salute intorno alle ore 20. Sul posto la squadra di Gubbio insieme a Polizia Locale e 118.