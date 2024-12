Superenalotto, vinti 21mila euro alla tabaccheria ’Quadrifoglio’

UMBERTIDE – Ancora una bella vincita messa in tasca da un fortunato giocatore presso la tabaccheria Il Quadrifoglio di Umbertide, in via della Repubblica a Umbertide. Nel noto esercizio infatti è stata effettuata una vincita da oltre 21mila euro al Superenalotto, ottenuta grazie a un "4" e un numero "Superstar" "beccati" nell’estrazione di martedì 3 dicembre. Ovviamente nulla trapela, come da prassi, sulla identità di chi ha azzeccato i numeri: a ieri infatti il fortunato giocatore non si era ancora presentato in tabaccheria per festeggiare insieme ai gestori, i coniugi Stefano Giulietti e Lorenza Tornesi. Ma questa non è la prima volta ed è una tabaccheria davvero fortunata Il Quadrifoglio: il 7 dicembre 2021, con un gratta e vinci 100X da 20 euro, acquistato da un altro ignoto fortunato fu vinta la straordinaria cifra di 1 milione di euro.