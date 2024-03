Superbonus cancellato: ultimi giorni per salvare gli sconti

PERUGIA – L’ultimo decreto sul Superbonus, con la cancellazione dello sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi, è oramai operativo. E anche in Umbria è corsa contro il tempo per chi, pur essendo nel passato in regola con tutti gli altri criteri, ha fatto un errore o non ha comunicato di aver optato per lo sconto in fattura e la cessione del credito. La cosiddetta ‘remissione in bonis’ per effettuare questa comunicazione, che era possibile pagando 250 euro di sanzione fino al 15 ottobre prossimo, è infatti tornata alla data originaria del 4 aprile. Non farlo comporterà l’impossibilità di cedere il credito e il ritorno al regime della detrazione sulla dichiarazione dei redditi.

Il testo finale che entra in vigore conferma invece che lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito previsto dal dl Superbonus non si applicherà agli immobili danneggiati dai terremoti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.