Super sconti. In città torna lo “Sbaracco“

SPOLETO - Tre giorni di shopping con sconti imperdibili. Sono oltre 40 le attività commerciali che aderiscono da oggi allo “Sbaracco in Negozio 2024“, iniziativa promossa da Confcommercio Spoleto e Federmoda Umbria che si chiuderà domenica. Riconoscere le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa è facile: basta cercare la locandina. In questo modo si è certi che si potranno trovare sconti davvero speciali, fino all’80%. L’iniziativa è nata nel 2019 per supportare il tessuto commerciale della città, su iniziativa di Confcommercio Spoleto. Il presidente Tommaso Barbanera è soddisfatto della partecipazione dei commercianti: "Abbiamo un’offerta molto diversificata. Gli esercizi sono dislocati in varie parti del territorio; anche la periferia, come tutti gli anni, ha risposto all’invito, mettendo in vendita una selezione di prodotti diversi. Un’occasione per acquistare articoli a prezzi ulteriormente ribassati".