Suore di Betlemme Restauri al monastero di Camporeggiano ’Benedetta provvidenza’

Da anni ormai il Monastero di Betlemme di Camporeggiano è una delle realtà religiose più importanti del territorio, luogo al quale tanti e tante si rivolgono e fanno riferimento per trovare conforto, ricevere un incoraggiamento, approfondire e migliorare la vita spirituale. Sono molteplici le attese e le aspettative che si riversano su questo luogo di preghiera, eretto su terreno offerto dalla Diocesi, che ha saputo conquistarsi nel tempo fiducia e profonda stima, sottolineata anche da attestazioni concrete. Sulla situazione attuale e sui progetti in programma, ecco un dialogo con la nuova Priora, Suor Sara.

Suor Sara quante sono le Suore presenti nel Monastero?

"Attualmente siamo 18 sorelle di differenti nazionalità: italiane , spagnole, svizzere, francesi e un’africana, la maggior parte delle quali hanno partecipato alla fondazione e alla costruzione di questo monastero che è ormai sul posto da circa 30 anni"

Il monastero è un "cantiere aperto" anche sul piano strutturale. Quali sono i progetti più immediati?

"Il primo cantiere aperto, è quello della conversione evangelica del nostro cuore e della nostra vita con la grazia di Dio. Ma in effetti ci sono anche lavori in sospeso dal 2006: due eremi per gli ospiti in ritiro che sono senza rifiniture interne. E per accogliere i nostri amici che vengono ad aiutarci nei lavori di manutenzione dovremmo risistemare una sala da pranzo e una cucina. Per tutti questi lavori accogliamo anche proposte di aiuto di mano d’opera volontaria"

Con quali risorse pensate di sostenerli?

"Abbiamo fiducia in Dio che si prende cura del suo gregge e siamo riconoscenti alla Sua Provvidenza che si manifesta attraverso i nostri meravigliosi amici e benefattori. E’ davvero commovente vedere quanto ciascuno partecipi con tutto il cuore alle nostre richieste di aiuto che sono sempre occasioni di incontro e di arricchimento reciproco". Questi i modi per contribuire: Il tuo 5xMILLE: "Associazione Casa del Pane APS" c.f.: 92019970547. Per offerta:Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 43 V 01030 38480 0000 0119 5181 intestato a "Casa generalizia delle monache di Betlemme"

Ci sono anche altre iniziative per testimoniare concreta solidarietà, tra cui un concerto di beneficienza.

"Da due anni, con la partecipazione della Croce Rossa di Gubbio, di amici, e volontari, è stato promosso un evento culturale di beneficenza a favore della comunità. Questa iniziativa valorizza la bellezza dell’arte e del territorio che ci accoglie. Quest’anno il tema sarà un percorso musicale tra le varie culture del Mediterraneo con un noto gruppo di artisti di Gubbio nello scenario suggestivo di Palazzo di Scagliae. L’appuntamento è per domenica 11 alle ore 17,30 (tra gli interpreti Sara Marini, Fabia Salvucci, Lorenzo Cannelli, Fausto Paffi ndc) per tutti coloro che vorranno partecipare. Al concerto, che sarà certamente coinvolgente, seguirà una cena con buffet e carne alla brace. Siete tutti benvenuti e auguriamo a tutti una bella serata in questo quadro molto sereno".

G.Bedini