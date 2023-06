Suor Chiara ora è Benemerita. Per 50 anni maestra e memoria di generazioni di bambini

Assisi, 11 giugno 2023 – Assegnato ieri il riconoscimento di "Benemerito della Città di Assisi" alla memoria di suor Chiara Elsa Di Paola, dell’istituto di Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino di Santa Maria degli Angeli: è stata religiosa, educatrice di generazioni di bambini e tanto ha fatto per la comunità angelana.

E’ la prima donna a riceverlo: si è spesa per oltre 50 anni – come è stato evidenziato – nell’accudire i bambini ed è stata un’educatrice attenta e disponibile, un’insegnante dedicata alla crescita e alla formazione dei piccoli non risparmiandosi in un eccezionale e continuo impegno nella parrocchia e nella catechesi e assurgendo così a punto di riferimento della comunità.

«Mi piace sottolineare la felicità dei bambini quando venivano accompagnati da lei e felicità dei genitori certi di affidarli a una persona eccezionale", ha sottolineato il sindaco Stefania Proietti nel corso della cerimonia svoltasi nella Sala della Conciliazione e caratterizzata dall’intervento di Giovanni Zavarella che ha ricordato la figura di suor Elsa.

Riconoscimento - su richiesta avanzata da ben 14 associazioni di Santa Maria degli Angeli e approvata dal consiglio comunale - attribuito "per le eccellenti qualità dimostrate nel campo della formazione didattica e nell’educazione dei bambini, nelle attività sociali, religiose e di solidarietà nonché nella costante e continua assistenza e vicinanza ai più fragili e alle famiglie. Punto di riferimento per intere generazioni della comunità angelana, presenza efficace in mezzo alla gente e perfetta interprete del carisma francescano della fondatrice Suor Maria Giuseppina Micarelli".

Maurizio Baglioni