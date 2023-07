Suoni Controvento al via Umbria, show in alta quota

Parte in alta quota l’edizione 2023 di “Suoni Controvento“, il festival che attraversa l’estate umbra con spettacoli ed eventi immersi nella natura, promosso da Aucma, l’Associazione umbra della canzone e musica d’autore. Il primo atto va in scena nel Passo di Scentinelle sul valico di Castelluccio di Norcia pronto ad aprirsi alla grande musica: sabato alle 17 sarà protagonista del suggestivo panorama umbro il giovane cantautore indipendente Daniel Norgren (nella foto) , autore della colonna sonora di “Le otto montagne“, film campione di incasso e premiato con il David di Donatello, in un concerto già sold out, realizzato in collaborazione con il Comune di Norcia e il parco nazionale dei Monti Sibillini.

L’artista arriva in Italia dopo l’enorme successo ottenuto per la collaborazione per il film di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, con le sue musiche struggenti che culminano nella canzone “As Long As We Last” tratta dal disco “Alabursy”.

E domenica alle 17.30, con una grande storia di montagna, prenderà il via anche il format “Libri in cammino”: Enrico Camanni, scrittore e giornalista tra i massimi esperti di alpinismo in Italia, sarà a Val di Ranco (Sigillo) sul monte Cucco per parlare del suo ultimo libro “Se non dovessi tornare. La vita bruciata di Gary Hemming, alpinista fragile” (Mondadori). Quella di Hemming, arrampicatore californiano idealista, sfrontato e carismatico, è stata una vita intensa e fuori dagli schemi e La vicenda raccontata nel libro di Camanni ha assunto nel tempo dei tratti leggendari. La passeggiata letteraria, in collaborazione con il Comune di Sigillo, è adatta a tutti. Il rtitrovo è alle 17.30 da Tobia a Val di Ranco, per attraversare alcuni dei luoghi più suggestivi del Parco regionale del monte Cucco, risalire la valle di San Pietro Orticheto e tornare alla Val di Ranco. Il percorso è lungo 5 chilometri, per una durata di 2 ore e mezza. Info e prenotazioni al 347 1148395