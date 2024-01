Summit tra sindaco e manager sulla gestione del Castello

PARRANOIl sindaco Valentino Filippetti ha incontrato Luca Giacomelli, l’amministratore delegato della società “Nuovo Feudo Parrano“ che si è aggiudicata all’asta il Castello di Parrano con l’enorme complesso immobiliare collegato. Con il manager, il sindaco ha parlato dei progetti di investimento che l’azienda intende realizzare e della loro tempistica. Il Castello era stato messo in vendita tramite un’asta ad un prezzo base di 13 milioni e mezzo di euro ed è stato poi aggiudicato per 10 milioni e centomila euro. Insieme al maniero, facevano parte della vendita anche una tenuta di oltre 2.700 acri con 23 casali, 12 piccoli laghi ed alcune scuderie. All’inizio si era stimato il valore dell’intero complesso attorno ai 30 milioni di euro, ma la mancanza di offerte ha fatto scendere la quotazione. Il complesso nel corso del tempo ha cambiato diversi proprietari e nel XVI secolo ai Bulgarelli si sono succeduti i Baglioni di Perugia A metà Settecento grazie al marchese Francesco Ruspoli-Marescotti la proprietà ha subito importanti lavori che hanno in parte modificato l’aspetto originale.