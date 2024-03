Sulle orme di grandi imprenditrici. Atelier di tessuti e vetrate d’arte

Domenica, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Isola di San Lorenzo propone una speciale visita guidata tematica al Museo del Capitolo. A partire da selezionate opere all’interno dello spazio espositivo, si scoprirà la figura della donna a Perugia nella sua capacità di affermarsi come lavoratrice e di diffondere nel mondo le eccellenze locali, dal medioevo ad oggi. Il tramite della moda permetterà, dopo un lungo salto nel tempo, di arrivare a scoprire la ricchezza di grandi imprenditrici nel primo Novecento umbro. Protagoniste di inizio secolo, artiste ad artigiane che hanno fatto la fortuna dell’economia cittadina, alcune di queste donne ci verranno raccontate dalle loro eredi di sangue e d’azienda. Marta Cucchia per l’Atelier-Museo Giuditta Brozzetti e Anna Matilde Falsettini per lo Studio Moretti-Caselli saranno testimoni delle vite, imprese e tecniche delle antenate Giuditta Brozzetti e Rosa e Cecilia Caselli.