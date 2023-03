Sulla E45 da domani i nuovi cantieri

Lungo la E45 via all’ultima fase dei lavori di sostituzione dello spartitraffico centrale in corrispondenza degli svincoli di Umbertide e Montone-Pietralunga. Per consentire lo svolgimento degli interventi, la prossima settimana (cioè da domani e fino al 18 marzo) il transito sarà regolato a doppio senso su una carreggiata, mentre lo svincolo di Montone-Pietralunga sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Terni e lo svincolo di Umbertide sarà chiuso in uscita sempre direzione sud. Lo spartitraffico preesistente è stato sostituito con una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas: "La particolarità di questa barriera, alta 1,2 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e persino nel caso di due urti in rapida successione, migliorando notevolmente gli standard di sicurezza", fa sapere Anas in una nota. Intanto il tema della transitabilità della superstrada E45 nella zona di Promano è stato nei giorni scorsi al centro di un’interrogazione del consigliere regionale del Pd Michele Bettarelli all’assessore umbro alle infrastrutture Enrico Melasecche. La carreggiata sud e il relativo svincolo sono chiusi dallo scorso 31 gennaio, quando un tir che trasportava un escavatore aveva urtato il cavalcavia provocando danni "irrimediabili". Di lì il progetto di ricostruzione del nuovo impalcato: "Possibilmente entro le festività pasquali, si procederà alla demolizione del cavalcavia danneggiato al fine di consentire la riapertura al transito su quattro corsie sulla E45. Non appena ricevuto il nuovo impalcato in acciaio Corten si procederà al suo varo e al completamento dell’opera", ha detto Melasecche citando Anas.