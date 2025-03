Sulla E45 con un etto di eroina. Così il pusher finisce in cella

In viaggio lungo la E45 con l’eroina sotto al sedile. In manette un 36enne, accusato di detenzione di stupefacenti. L’uomo è stato fermato dagli investigatori della squadra mobile nei pressi di Deruta, mentre erano impegnati in un servizio di prevenzione. L’auto guidata dal 36enne procedeva con un’andatura incerta, tanto da insospettire i poliziotti che hanno fermato il veicolo. Il conducente, un cittadino italiano con precedenti, apparso insofferente al controllo, è stato sottoposto a perquisizione che ha permesso di trovare sotto il sedile del guidatore 8 involucri con 87 grammi di eroina. Quindi l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pm della Procura di Spoleto, è stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.