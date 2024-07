Sul web la nuova sfida di Cucinelli. L’informatica ’soft’ è il motore del sito "innovativo e poetico"

Due profili femminili, un’antica divinità greca e una figura astratta e stellare, si guardano, si parlano, stanno per baciarsi. Sono il simbolo di “Solomei AI Umana Artificiale Intelligenza“, il nuovo, rivoluzionario progetto di Brunello Cucinelli che rinsalda e rinnova il rapporto tra Umanesimo e Tecnologia. Il risultato è il sito internet brunellocucinelli.ai, già on line a fianco di quello istituzionale, che ieri ha avuto il suo debutto ufficiale a Milano, al Teatro Piccolo davanti a una platea internazionale.

"Sono quasi tre anni che con un team di cinque ragazzi, due matematici, un ingegnere, un filosofo e un artista, stiamo lavorando a questo progetto", ha raccontato l’imprenditore mecenate affiancato dall’amico architetto Massimo de Vico Fallani, da Francesco Bottigliero, Chief of Humanistic Technology della Casa di Moda e dalla figlia Camilla. Il re del cachemire ricorda i primi contatti con la Silicon Valley fin dal 2015, l’accelerazione con il progetto della Biblioteca Universale di Solomeo, il confronto con Reid Hoffman, tra i massimi esperti di IA e con la sua idea che l’intelligenza artificiale possa essere guidata dalla visione umana. Ed ecco il sito. L’innovativo progetto web si basa sulla piattaforma Solomei AI, di cui è stata depositata l’opera d’ingegno (il copyright) e nasce "dall’unione tra quello che la creatività umana sa immaginare e le potenzialità che l’intelligenza artificiale può offrire". Segna una rivoluzione nel modo in cui i siti vengono progettati e realizzati. Basta entrarci e iniziare un viaggio delle meraviglie.

Il nuovo sito abbandona il concetto di pagina e menù, con i contenuti che sono liberi di fluire e combinarsi secondo le domande del visitatore, in una composizione dinamica e interattiva. "Si rimette al centro la persona che in piena libertà va in cerca di contenuti" dice il re del cachemire mentre nel sito si materializzano disegni, figure filosofiche, sezioni in base alle richieste dell’utente, sulle musiche composte da Piero Salvatori e orchestrate dall’AI. Grazie alla nuova tecnologia, il sito compone e organizza i contenuti in tempo reale e racconta l’universo di Cucinellli, la vita, l’ impresa, le passioni e i progetti in mille declinazioni e prospettive.

"E’ un sito rivoluzionario e poetico – dice con orgoglio Cucinelli- ed è totalmente nostro, per metodologia, storia e disegni. Amo molto la manualità". A guidare il visitatori c’è un’orchestra di componenti e agenti basati sull’AI: tra questi Socrate, che cerca la verità nel dialogo, Demostene che rappresenta l’identità e si adegua a parole, tono e lingua scelta oppure i Dioscuri che controllano la correttezza della conversazione ed evitano contenuti tossici.