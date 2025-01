Sul Raccordo con un coltello sotto al sedile

PERUGIA - Ubriaco, senza patente e carta di circolazione con sé. In più guidava senza cintura e a una velocità non adeguata al tratto di strada che stava affrontando, tanto da essere finito contro il guardrail. E, in più, con un coltello da venti centimetri di lama, nascosto sotto al sedile del passeggero. Per questo un 39enne albanese è stato denunciato, per aver porta abusivo di armi e per guida in stato di ebrezza, e multato per la non avere con sé i documenti, per l’eccessiva velocità e il danneggiamento di opere stradali. L’episodio si è verificato lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, in pressi dell’uscita di Madonna Alta. Gli agenti della polizia stradale, intervenuti per l’incidente, hanno potuto constare che il 39enne aveva fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell’auto. Portando alla luce, però, una serie di irregolarità per le quali, come detto, è stato denunciato e multato.