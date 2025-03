Sul palco il bombardamento di Passignano

TUORO SUL TRASIMENO La stagione 2024/25 del Teatro dell’Accademia di Tuoro sul Trasimeno, organizzata dal Tsu, prosegue questo pomeriggio alle 18 con lo spettacolo "Non eravamo aquile" di Massimo Gagliano e Stefano Baffetti, per la regia di Sandro Mabellini, con Stefano Baffetti e Francesca Caprai; violoncello e voce di Minna Pehkonen. Lo spettacolo è la riduzione scenica, narrata da più punti di vista, del bombardamento alleato di Passignano sul Trasimeno, avvenuto il 16 maggio 1944. "Raccontare la guerra – spiegano gli organizzatori – può assumere forme retoriche, scontate, quasi banali. Non eravamo aquile narra un episodio, uno dei tanti, un bombardamento, una quarantina di poveri cristi morti fra gli oltre tre milioni che la guerra ha fagocitato". Lo spettacolo ha già registrato il tutto esaurito al botteghino, confermando il grande successo di pubblico per opere realizzate sul territotorio e relative a pezzi di storia dello stesso per portarne avanti la memoria.