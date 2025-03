"Sul Metrobus nessuna coerenza da parte della sindaca"

"In meno di dieci mesi siamo passati dalle minacce di bloccare i cantieri del Metrobus di Perugia alla progettazione della seconda linea": è quanto dice sui propri canali social la consigliera comunale di FdI Margherita Scoccia. Secondo lei in Comune "le idee sono poche e confuse". "’Fermeremo il Brt’, gridavano in campagna elettorale quelli del M5s - ricorda Scoccia - mentre la candidata sindaco della sinistra affermava di ‘valutare se rescindere il contratto a costo di pagare le penalì, salvo poi comunicare alla città una volta eletta che 25 milioni hanno la coda lunga, anche in termini di danno erariale, perciò l’opera veniva considerata ‘una eredità quasi ineluttabilè. Sono passate poche settimane da quelle dichiarazioni e nel frattempo è partita la progettazione della linea 2 Olmo-Fontivegge. Dov’è la coerenza di questa maggioranza?. Diffido di due generi di persone: di coloro che non cambiano mai idea e di quelli che cambiano opinione troppo velocemente.