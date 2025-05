Sugli Impianti eolici

FOLIGNO Il percorso di partecipazione della legge regionale per le zone idonee all’eolico fa tappa a Foligno. L’appuntamento è per sabato prossimo alle 10 all’Auditorium San Domenico. Ci sarà, ovviamente, l’assessore regionale Thomas De Luca e sarà un appuntamento aperto a tutti, prevalentemente per il territorio del folignate. In questa zona, tra l’altro, il dibattito è particolarmente acceso. Infatti, dopo le prime note della Regione, il sindaco Stefano Zuccarini si era detto soddisfatto a metà. A replicare il capogruppo del M5S in Comune, David Fantauzzi e il referente territoriale Andrea Pichelli: "Prendiamo positivamente atto che il sindaco di Foligno apprezzi la legge regionale sulle aree idonee e non idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili pre adottata dalla Giunta Regionale su proposta dell’assessore regionale all’ambiente Thomas De Luca, che a poco più di 4 mesi dall’insediamento ha realizzato quanto richiesto dal dm del 21/06/24 e che la Giunta Tesei aveva praticamente ignorato, facendo mancare questo indispensabile strumento per raggiungere l’obiettivo dell’autonomia energetica della nostra regione, preservandone il paesaggio e le bellezze naturalistiche di cui è ricca. Siamo soddisfatti che l’assessore De Luca abbia mantenuto fede a questo impegno preso con i cittadini".