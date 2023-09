’Suggestioni di oltremare’ Nazioni, note dal Novecento

Fine settimana intenso per il Festival delle Nazioni con una serie di appuntamenti tra oggi e domani. L’Orchestra Filarmonica Italiana, una delle più importanti compagini orchestrali da diversi anni in residenza artistica al Teatro degli Arcimboldi di Milano, si esibirà stasera alle ore 21 nella Chiesa di San Domenico di Città di Castello. A dirigerla il maestro modenese Stefano Seghedoni che, nel concerto intitolato "Suggestioni di oltremare", guiderà la formazione nell’esecuzione di alcuni brani sinfonici dei primi decenni del Novecento.

In particolare, il programma musicale proporrà una serie di brani – di rara esecuzione – composti nel contesto della cultura musicale italiana dei lustri iniziali del ventesimo secolo.

Domani, in mattinata, un evento col quale prosegue la felice collaborazione del Festival delle Nazioni con le realtà artistiche del territorio: è il caso della Filarmonica Puccini, ‘storico’ complesso bandistico tifernate che alle ore 11 si esibirà nella Chiesa di San Domenico nel contesto degli eventi collaterali promossi dalla manifestazione. La Filarmonica sarà guidata per l’occasione dalla bacchetta del suo direttore Nolito Bambini. Sempre domani altro appuntamento con l’assolo pianistico di Leonora Armellini nella chiesa di San Domenico alle ore 21. L’annunciata esibizione di Alexander Gadjiev è stata infatti annullata per ragioni di salute dell’artista goriziano.