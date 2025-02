Successo internazionale per “Alla ricerca di Rose” . Il film made in Umbria trionfa al Festival di Malaga

Il film umbro dei record trionfa al “KidFestival”, Festival Internazionale del Cinema di Malaga in Spagna: “Alla ricerca di Rose” dei registi Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini ha infatti conquistato il prestigioso premio come “Miglior Film”. "È uno dei giorni più belli della mia vita, questo è uno di quei premi che ogni regista sogna di stringere. Quel sogno per me è diventato realtà e devo tutto all’averci sempre creduto e al fantastico lavoro di squadra" ha detto al momento di statuetta il regista Lombardi (nella foto) che ha ringraziato la produzione Whiterose Pictures, il Comune di San Giustino e la direzione didattica statale “Bufalini” con tutti gli insegnanti e l’attrice Valentina Lodovini "che ha creduto da subito nel film, tutta la troupe, i nostri piccoli attori e le loro famiglie". Gìà perché “Alla ricerca di Rose” vanta ingredienti decisamente originali e ricercati oltre a numerosi premi in Italia: il film made in Alta Valle del Tevere, ambientato in un ipotetico 2029 dove un gruppo di bambini si ritrova a fare i conti con un mondo senza adulti, ha coinvolto 60 bambini della primaria di San Giustino, quindi 60 attori sotto i 10 anni: un record per essere l’unico film al mondo con un cast di soli bambini. Oltre alla collaborazione di Valentina Lodovini che presta la voce a Rosa. Grande la soddisfazione del Comune di San Giustino. "Con gioia – dicono il daco Stefano Veschi e l’assessore Loretta Zazzi – accogliamo questo importante successo: un bellissimo lavoro che ha visto cinema e scuola lavorare in costante sinergia". Il regista umbro ha anche accennato di essere già al lavoro, assieme a Santi Amantini, di un nuovo film e che potrebbe essere collegato a “Alla Ricerca di Rose”. Le riprese inizieranno a primavera con titolo, trama e cast ancora top secret, anche se secondo alcune indiscrezioni dovrebbe comprendere almeno grandi due nomi del cinema italiano.