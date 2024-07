Successo di partecipazione per il Festival dei Tramonti

Con l’ultima cena gourmet al Club Velico di Passignano sul Trasimeno si è conclusa la seconda edizione del “Festival dei Tramonti“, organizzata da Aps “Trasimeno cultura futuro e sostenibilità“, in collaborazione con il Cral Domenico Cancelloni, presieduti rispettivamente da Fabio e Simona Cancelloni. E il bilancio è più che positivo: a decretare il successo non solo gli addetti ai lavori, ma soprattutto il numeroso pubblico che ha affollato e sottolineato la bontà di tutte le proposte offerte da una manifestazione capace di unire e valorizzare le ricchezze e le peculiarità di luoghi incantati come quelli lacustri tra colori, suggestioni e bellezze naturali e il panorama artistico e culturale che tra buona musica, arte, cinema e lettura ha messo insieme oltre 60 spettacoli in dieci giorni. "Un successo fatto di idee e di persone – commenta soddisfatto Fabio Cancelloni – in un calendario nutrito e variegato, per tutti i gusti: significa che il format già delineato lo scorso anno e rafforzato in questa seconda edizione è risultato ancor più vincente. Per noi, in più, si è trattato di rendere omaggio a nostro padre Domenico a quasi 30 anni dalla sua scomparsa e dopo 62 di attività dell’azienda". Passignano, Castiglione del Lago e Magione hanno dunque fatto da scenario ad un festival che ha saputo regalare anche esempi di coinvolgente turismo dinamico e momenti di primo livello in termini di eno-gastronomia.