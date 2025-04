Successo della giornata di prevenzione

Pieno successo per la giornata di prevenzione dei problemi cardiovascolari organizzata dall’Anaca, l’associazione della quale fanno parte molti dei pazienti del centro cardiologico dell’ex ospedale Calai. Nella giornata, gestita in collaborazione con il Coordinamento regionale dell’Umbria delle associazioni del cuore, il Comune, il Centro di riabilitazione cardiologico gualdese, le farmacie Centrale Capeci, Comunale Calai, di Cerqueto, la Misericordia, Umbria udito e col patrocinio della Asl 1 si puntava a sensibilizzare i cittadini di ogni età sull’importanza della prevenzione; ebbene sono state più di 100 le persone affluite nella sede della palazzina rosa, hanno fruito di importanti servizi, effettuando importanti controlli: elettrocardiogramma, visita cardiologica, analisi cliniche con misurazione di colesterolo, pressione arteriosa, glicemia, esame audiometrico. Il tutto si è svolto in maniera ordinata grazie anche alle sinergie con diversi gruppi ed associazioni o anche singoli volontari. Il presidente Carlo Crocetti ha ringraziato tutti, Comune e Usl, i cardiologi, tra cui le dottoresse Sara Mandorla (nella foto), già primario, vicepresidente Anaca e coordinatrice regionale delle associazioni del cuore, Silvia Martinelli, responsabile del centro cardiologico gualdese, Marco Cardile, primario ff della cardiologia dell’ospedale di Branca, Euro Capponi e Tania Di Pasquale attivi a Branca; la psicologa Chiara Brunetti, il nutrizionista Guido Monacelli, il generoso personale infermieristico e fisioterapico, i volontari e gli sponsor. Unanime l’auspicio di ripetere tali benefici screening con maggiore frequenza. Alberto Cecconi