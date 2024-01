Subbuteo tradizionale. L’Umbria sul tetto d’Italia

La squadra dell’Umbria si è aggiudicata la prima edizione del “Trofeo delle regioni“ di subbuteo tradizionale, organizzato dalla Federazione italiana calcio tavolo e che si è svolto a Reggio Emilia. Nella formazione umbra Stefano De Francesco, Stefano Flamini, Marco Perotti, Cesare Santanicchia e Pierluigi Signoretti. Gli umbri, che possono contare sull’attuale campione italiano in carica, Cesare Santanicchia, hanno sconfitto in semifinale la Lombardia per due a zero. Nell’altra semifinale l’Emilia Romagna, padrona di casa, si è imposta per due a uno sulla Toscana. In finale la vittoria è andata alla squadra umbra che ha così confermato i favori del pronostico aggiudicandosi un Trofeo importante, alla sua prima edizione taliana. La competizione si è svolta sabato a “Subbuteoland“ di Reggio Emilia. Ogni regione è sata rappresentata da due squadre: una per Il subbuteo tradizionale ed un’altra per il calcio da tavolo. L’Umbria hapresentato solo la formazione del subbuteo tradizionale. La formazione è stata capitanata dal delegato regionale nonché campione italiano in carica Cesare Santicchia. L’Umbria era indicata come una delle favorite per aggiudicarsi la competizione e il pronostico è stato rispettato in pieno. Del resto l’ Umbria e Terni vantano una significativa tradizione di successi nel subbuteo tradizionale, a livello nazionale e internazionale. Le partite si sono svolte su quattro campi contemporaneamente e la somma di ogni singolo risultato delle gare disputate ha decretato la squadra vincitrice.