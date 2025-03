"Su Porta Maggiore un intervento solo temporaneo"

ORVIETO I contestati lavori sull’arco di Porta Maggiore sono temporanei. Lo afferma l’assessore ai lavori pubblici Piergiorgio Pizzo, spiegando che l’intervento realizzato senza impiegare blocchi di tufi antichi deve essere considerato solo parziale. "Porta Maggiore è stata interessata a gennaio dai lavori di sistemazione della parete muraria dell’arco in seguito al distacco di alcuni pezzi di tufo, un intervento di messa in sicurezza temporaneo adeguatamente comunicato alla Soprintendenza in attesa di un più ampio progetto di restauro dell’intera struttura. I tempi della pubblica amministrazione sono lunghi e anche se per l’interrogante può sembrare un intervento di basso valore o veloce, in realtà non è così. Perché intervenire su un bene storico richiede un confronto con la Soprintendenza – dice l’assessore – , il tufo riposizionato ha un colore diverso non perché sia vecchio o nuovo ma perché su quello già presente si è naturalmente formata una patina dovuta al tempo".