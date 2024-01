Su 100 donne e 100 uomini

Foligno scelta in Umbria per partecipare a una indagine dell’Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute. L’iniziativa si chiama ‘Italian Health Examination Survey – Progetto Cuore’ e si propone di valutare la distribuzione dei fattori di rischio delle malattie non trasmissibili e la prevalenza di alcune condizioni a rischio (come ipertensione arteriosa, obesità, ipercolesterolemia, diabete), favorendo l’individuazione degli ambiti in cui è necessario realizzare strategie di prevenzione, diagnosi e assistenza. L’indagine si svolge in diverse regioni italiane. Nell’ambito dell’Umbria la scelta è caduta su Foligno. In questi giorni, uomini e donne di età compresa fra i 35 e i 74 anni (200 in tutto, 100 uomini e 100 donne), selezionati casualmente tra i residenti a Foligno, stanno ricevendo l’invito, mediante lettera, a partecipare all’indagine. Le persone verranno sottoposte, gratuitamente, ad esami (misurazione pressione, peso, altezza, prelievo di sangue, analisi urine) e alla raccolta di informazioni sugli stili di vita attraverso questionari all’ospedale San Giovanni Battista. L’indagine è coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità e promossa dal Ministero della Salute. Obiettivi: prevenzione e contrasto delle malattie non trasmissibili, nonché ricerca delle cause che le determinano.