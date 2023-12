Studenti universitari e Afam. Click day per il “pass“ agevolato

PERUGIA - Quella di oggi era una delle ultime opportunità per gli studenti universitari e degli istituti Afam per i quali è stato messo a punto l’abbonamento integrato alla tariffa fortemente agevolata, a soli 60 euro, con cui viaggiare con il trasporto pubblico locale per un anno in tutta la regione. Alle 8 nel portale del Ministero sono state infatti accolte le richieste fino a esaurimento fondi (di solito si esauriscono in 10 minuti), che non sono rilevanti poiché vengono rimesse a disposizione le risorse residue del click day di novembre. E più saranno gli studenti umbri che otterranno il bonus trasporti, più saranno quelli che potranno avere la tariffa azzerata. La Regione rinnova anche l’esortazione a sottoscrivere il Pass Regione Umbria-Unipg che fino al 30 settembre 2026 è stato esteso a una platea più ampia di potenziali beneficiari. La misura va infatti a favore degli studenti delle Università degli studi e per Stranieri di Perugia, degli studenti Erasmus incoming e, per la prima volta, dei dottorandi, specializzandi, studenti stranieri che frequentano i due Atenei in ragione di altri programmi internazionali e degli iscritti agli istituti Afam.