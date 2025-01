Studenti progettisti . Al Chico Mendez arriva la casa in legno

Gli studenti della 3 TEC del Politecnico Capitini, nell’ambito di “tecnologie del legno per le costruzioni“, hanno iniziato un’attività di progettazione che ha per protagonista un piccolo edificio interamente costruito in legno al parco Chico Mendez. "Il legno é una risorsa sostenibile e, probabilmente, sará il futuro delle nostre abitazioni perché ci permetterà di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica e sostenibilita che ci impone la UE", professor AlessandroPetrozzi e professore Giuseppe Allegrucci.