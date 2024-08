Studenti e caro-bus, ancora fumata grigia

PERUGIA - Due settimane al via per la scuola e zero novità sugli abbonamenti degli autobus. Almeno ufficialmente. L’unica certezza è il costo che anche quest’anno per gli studenti del capoluogo umbro sarà di 296 euro (tariffa urbana), tra i più cari in Italia.

Molte le famiglie che attendono di conoscere se verrà concesso o meno il pagamento a rate: ad oggi è da escludere, anche perché chi si reca allo sportello di Busitalia paga già l’intero importo. Dalla Regione fanno sapere che c’è una trattativa in corso, ma all’apertura dei cancelli mancano 13 giorni e non sarebbe male comunicare ufficialmente cosa accadrà (probabilmente nulla).

Anche il Comune nelle prossime ore ha un incontro in vista con i vertici della società che cura il tpl in Umbria. Ieri una comunicazione nel sito web di Busitalia effettivamente c’era: quella che gli orari scolastici degli autobus scatteranno dall’11 settembre, con buona pace di chi comincia ad andare a scuola lunedì 9 (e non sono pochi).

Questi studenti dovranno fare i conti con l’orario e le corse estive, sempre molto stitiche.

Il tentativo del cronista di saperne di più chiamando l’Urp di Busitalia è svanito nel nulla: nel tardo pomeriggio dopo tre minuti e 41 secondi di attesa la linea è caduta.

Questi gli uffici da contattare per avere informazioni. Perugia: lunedì - venerdì 7:30 - 19:30; sabato 7:30 - 14:00; Tel. 075 9637637 e-mail [email protected]. Terni: lunedì - venerdì 8:00 - 14:00; 15:00 - 18:00; Tel. 0744 492703; Informazioni: [email protected]