Studenti e associazioni : "Diciamo stop alla guerra in Palestina e Ucraina"

Ieri studenti e associazioni in piazza per la giornata nazionale di mobilitazione per il cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina, promossa dalle coalizioni pacifiste “Europe for Peace“ ed “AssisiPaceGiusta“ per riaffermare l’impegno contro le guerre e il riarmo. Anche l’Umbria è stata attraversata dalla mobilitazione con manifestazioni a Perugia e a Terni promosse a livello territoriale da un’ampia rete di sindacati e associazioni. "L’Italia deve dire basta alla guerra", l’appello dei promotori.