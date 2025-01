Studenti del Vallisneri con l’Università di Pisa

Nel quadro delle attività di orientamento, il Liceo Vallisneri ha attivato, per il secondo anno consecutivo, una proficua collaborazione con l’Università di Pisa per offrire ai propri studenti delle classi IV e V iniziative che abbiano una reale utilità orientativa. Dopo aver preso parte l’11 ottobre alla giornata di UNIPIORIENTA presso l’Ateneo pisano, venerdì 31 gennaio per un’intera mattinata gli studenti del Vallisneri parteciperanno ad un evento di orientamento nell’auditorium di San Francesco a Lucca. Un evento strutturato dall’Università di Pisa per i soli studenti del Vallisneri sulla base delle loro effettive necessità ed esigenze, un’occasione di approfondimento delle opportunità di studio nei diversi ambiti del sapere, dall’ingegneria alla filosofia del diritto, passando per l’astrofisica.