Studenti del Mazzatinti negli Usa per simulare una riunione Onu

GUBBIO - Avere la possibilità, in età adolescenziale, di poter aggiungere al proprio bagaglio delle esperienze internazionali è sicuramente un fattore positivo. In questo ambito la scuola gioca un ruolo importante, e quello messo a segno dal Polo Liceale Mazzatinti è un ottimo colpo per la crescita e lo sviluppo dei propri studenti. Il polo eugubino ha aderito al programma “Studenti ambasciatori - Mun - Model United Nations“ che, dopo due mesi di formazione in Italia, ha visto gli studenti partire per New York, per partecipare alla più grande e prestigiosa simulazione dei meccanismi di funzionamento dell’Onu. Un progetto pensato per avvicinare gli studenti alla realtà internazionale, ponendo la mobilità didattica come elemento fondamentale per la crescita e l’incremento delle competenze pratiche utili nel mondo lavorativo. I ragazzi e le ragazze che hanno partecipato hanno avuto la possibilità di guardare da vicino un approccio nuovo alla complessa risoluzione delle attuali tensioni internazionali e alle diverse modalità di gestione dei rapporti interstatali, attraverso lo studio, l’analisi e la pratica diretta dei meccanismi di funzionamento della diplomazia moderna. Non solo, perché nel corso della missione in terra americana sono state organizzate visite a musei e luoghi di interesse: tra cui il Metropolitan di New York che ospita lo studiolo del Duca Federico da Montefeltro.

Federico Minelli