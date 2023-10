Studentesse premiate in memoria di due prof

– Una cerimonia nella sala “Rossi-Monti” della Biblioteca Comunale il Liceo “Plinio il Giovane” ha ricordato la figura di Stefano Dechiffre ed Alberta Piolatto, noti docenti di latino e greco della scuola tifernate negli anni ’70. Nell’occasione alcune famiglie che sono state vicine alla famiglia Dechiffre hanno voluto premiare con una borsa di studio le sette alunne del Plinio che hanno ottenuto il massimo dei voti, 100 o 100 con lode, all’esame di stato del luglio scorso. "Dotati di spiccato senso dell’umorismo e profondi conoscitori del mondo antico – ha ricordato Giulia Mercati, amica di famiglia della coppia – Stefano ed Alberta sono stati per noi dei fari, delle guide in tanti momenti perché il loro sapere non era arido e sterile ma spinto sempre da una sana curiosità. Proprio per questo l’augurio che faccio a queste ragazze è quello di non perdere mai la voglia di migliorarsi e la curiosità". Stessi concetti espressi, a nome del liceo Plinio, dal professor Roberto Fantini, che ha ricordato "il grande amore non solo per la Grecia, dove si recavano praticamente ogni anno, ma anche per i paesi del Medio Oriente".

A nome dell’amministrazione comunale l’assessore alla politiche scolastiche, Letizia Guerri, si è detta soddisfatta "di ospitare nella casa di tutti che è la Biblioteca un evento che premia sul merito i nostri ragazzi che hanno raggiunto importanti traguardi in questa occasione che ricorda due figure di grande livello culturale per la nostra città". Le alunne premiate con la borsa di studio “Dechiffre-Piolatto” sono: Anna Clara Castellani (assente per motivi di studio e rappresentata dalla madre), Jada Leandri, Livia Polenzani, Matilde Savelli, Giulia Lucaccioni, Elisa Pecorari, Alice Pellegrini.