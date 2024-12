Studente morto. L’autopsia per fare luce

Gli investigatori attendono dall’autopsia elementi utili a chiarire le circostanze del decesso di Hongyu Tu, lo studente di 24 anni morto la mattina di Natale in ospedale. L’esame autoptico è in programma oggi e sarà condotta dal medico legale Luca Tomassini. Il giovane, stando a quanto raccolto dagli investigatori della squadra mobile, è stato visto dalle sue inquiline la mattina del 24 dicembre per l’ultima volta. Poi è stato ritorvato, agonizzante, da una vicina di casa nel parcheggio sottostante l’edificio di via Di Duccio, dove viveva. La donna aveva dato l’allarme e il ragazzo era stato condotto in ospedale, dove era morto poco dopo. Il giovane aveva diverse ferite, in particolare alle gambe, e un tasso alcolico elevato. La Procura è orientata sull’ipotesi di omicidio stradale od omicidio colposo: il giovane sarebbe stato investito da un’auto pirata.