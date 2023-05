Strisce blu, nuove tariffe Elce, stazione e via Palermo Si paga 1,80 euro al giorno

Partirà il prossimo primo giugno, per una durata di 7 mesi e, dunque, fino al 31 dicembre 2023, la sperimentazione del nuovo piano tariffario per la sosta sulle strisce blu nelle zone di Elce, Stazione e via Palermo. L’iniziativa, in sostanza, prevede di trasformare l’attuale tariffa oraria, pari ad 1,50 euro, in una tariffa giornaliera di 1,80 euro, con l’obiettivo "di favorire l’uso corretto degli stalli esistenti, disincentivando la cosiddetta “sosta selvaggia” nonché di fornire un supporto agli operatori delle attività che insistono nelle zone interessate". I posti blu totali inseriti nel progetto sono complessivamente 338 di cui 52 nel Broletto inferiore (zona stazione), 64 nel Broletto superiore (zona stazione), 88 in via Lorenzini ad Elce, 28 in via Monti ad Elce ed infine 106 in via Palermo. "Abbiamo deciso di procedere con questa sperimentazione di sette mesi – spiega l’assessore Luca Merli – perché nelle zone interessate erano emersi frequenti casi di un utilizzo scorretto degli stalli di sosta o di sosta abusiva. Auspichiamo che questa progettualità possa contribuire a risolvere il problema della sosta e nel contempo la misura rappresenta una forma di sostegno per gli operatori delle attività di quelle zone". Al termine della sperimentazione verrà valutata insieme a Sipa se procrastinare la misura oppure se assumere altri e diversi provvedimenti.