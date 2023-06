Strattona una donna e minaccia gli agenti

Un uomo di 37 anni, con precedenti di polizia, è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza molesta. Gli agenti della Questura erano intervenuti in via Sabatina a Perugia in seguito alla chiamata per una lite tra un uomo e una donna. Quando i poliziotti sono arrivati, la discussione era ancora in atto. Gli agenti hanno separato i due: il 37enne, di origine italiana, e una donna, cittadina brasiliana di 36 anni. Quest’ultima ha raccontato che l’uomo, in seguito a un diverbio, l’aveva strattonata facendola cadere a terra e procurandole lesioni. Gli agenti hanno provato a sentire l’uomo che, ubriaco, ha iniziato a urlare e a inveire contro i poliziotti, minacciandoli e strattonando uno degli operatori. Nonostante i tentativi riportarlo alla calma, l’uomo ha proseguito con la propria condotta aggressiva. È stato condotto in questura per l’identificazione. Il 37enne durante il tragitto ha anche colpito il vetro divisore della volante. Per lui, multa e denuncia.