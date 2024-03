Strasimeno, è l’ultimo giorno per iscriversi alla corsa

CASTIGLIONE DEL LAGO - Oggi è l’ultimo giorno per iscriversi alla Strasimeno. Domenica 10 marzo il lago Trasimeno aprirà le porte alla classica manifestazione che dà l’inizio alla primavera podistica in Italia. La "Strasimeno, Ultramaratona nel Parco del Trasimeno, nei Borghi più belli d’Italia e nei paesaggi dipinti dal Perugino e dal Signorelli", con le sue cinque distanze intorno al lago, è una delle gare più belle e panoramiche in Italia e dal 2002, grazie alla perfetta organizzazione della "ASD Filippide" di Castiglione del Lago, la competizione è andata sempre in crescendo, diventando un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che vogliono confrontarsi nelle varie distanze del podismo e accogliendo atleti da tutta Italia e da varie parti d’Europa. Il numero degli iscritti ad oggi è in sensibile aumento rispetto al 2023: si pensa si possa raggiungere e superare la quota di 2000. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 5 marzo. L’organizzazione vi attende a Castiglione del Lago nel Centro Maratona in Viale Trappes già da sabato 9 per il ritiro pettorali e per interessanti iniziative. Per informazioni e iscrizioni www.strasimeno.it e direttamente dal presidente della Filippide e direttore di gara Giovanni Farano (3470068742, [email protected] - [email protected]).