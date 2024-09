Strade Maestre: la scuola in “cammino“

ORVIETO Un anno scolastico in cammino, viaggiando zaino in spalla per 240 giorni, da settembre a giugno, lungo un percorso di quasi 2mila chilometri attraverso 11 regioni: si chiama ‘Strade Maestre’ l’iniziativa che mira a coinvolgere giovani che si trovano negli ultimi tre anni della scuola superiore. E che inizia da Orvieto, dove una decina di ragazze e ragazzi di una classe superiore, d’accordo con le famiglie, partono per studiare nove mesi lontano da casa e vivere un innovativo percorso di apprendimento, in buona parte a piedi, talvolta con altri mezzi di trasporto. I giovani, spiegano gli ideatori Marcello Paolocci, Marco Saverio Loperfido e Niccolò Gori Sassoli, sono accompagnati per tutto il percorso da guide-insegnanti. Il viaggio prevede un’alternanza tra giornate di cammino e giornate residenziali e si conclude con lo svolgimento di una prova di idoneità in una scuola pubblica statale.