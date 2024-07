Strade, il Piano dei trasporti va: "Nodino, appalto (forse) già nel ’25". Viadotti e tunnel fino a Corciano

Luca Bernardini, responsabile direzione tecnica di Anas, nell’incontro sul Piano regionale dei trasporti in Regione, ha svelato, oltre all’iter sulle Rampe, anche alcuni dettagli sul Nodino e sulle altre due opere del Nodo di Perugia: il tratto Madonna del Piano-Ospedale e da qui fino a Corciano.

"Auspichiamo che la procedura ambientale del Ministero sul Nodino – ha detto - possa arrivare al più presto a compimento. Come noto il progetto definitivo per appalto integrato è pronto e dopo il parere ambientale, è prevista la Conferenza dei Servizi, indetta dal Ministero delle Infrastrutture. Qui verrà chiesta la copertura del finanziamento (505,73 milioni, ndr): speriamo quindi che le interlocuzioni per arrivare a queste risorse siano rapide ed efficaci. Stiamo comunque cercando di guadagnare tempo: con il ‘definitivo’ approvato, se arriverà il finanziamento in tempi brevi, possiamo pensare ad un appalto integrato entro il 2025. Se i tempi per le risorse saranno lunghi, anticiperemo la fase del progetto esecutivo, in modo che quando arriveranno i fondi, potremo guadagnare tempo sull’appalto stesso. Non stiamo perdendo tempo insomma".

Poi di fatto ha spiegato che la seconda parte del Nodo sarà spacchettata in due: "Prima c’è il tratto Madonna del Piano-Ospedale Santa Maria della Misericordia – ha affermato . Qui si tratta di due corsie (e non quattro come i primi 7,6 chilometri del Nodino) con relativi svincoli di collegamento. E’ stata avviata la progettazione definitiva per accorciare l’iter autorizzativo: stiamo effettuando operazioni preliminari come i sondaggi e i rilievi fotografici. Sono previste in questo tratto due gallerie – specificato -: la San Fortunato di tremila metri, in parte naturale e in parte artificiale. E poi la Settevalli, tutta artificiale di 600 metri, il ponte Genna di 40 metri e poi gli svincoli di Perugia-Ovest Settevalli e di Madonna del Piano".

Anche il tratto tra Ospedale e Corciano, sarà due corsie "ma che sono raddoppiabili – ha spiegato Bernardini –: si tratta di sei chilometri che sono in fase di assegnazione progettuale. Quanto alle opere sono previste due gallerie: una di 230 metri artificiale e il tunnel San Mariano, con un tratto artificiale e uno naturale per un totale di due chilometri, un viadotto da 800 metri e infine due svincoli di collegamento. Entrambi i tratti sono nel Contratto di programma, ma nella sezione Studi & progettazioni. Anche qui – ha concluso - andiamo avanti non nella logica di attendere i finanziamenti, ma in quella di farci trovare pronti quando le risorse verranno assegnate".