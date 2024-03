Strade, Ferdinandi rilancia: "Il Piano va cambiato. E sogno la Berklee in città"

La candidata Vittoria Ferdinandi "sfida" la rivale di centrodestra Margherita Scoccia, ma lei rifiuta il confronto. Questo quello che ha sostenuto l’aspirante sindaca del centrosinistra al termine di un incontro che si è svolto con gli studenti del liceo artistico "Bernardino Di Betto" e a cui Scoccia non avrebbe voluto prendere parte. "Incontrare i giovani studenti è sempre un dono – ha detto Ferdinandi –. Così ho avuto l’occasione di confrontarmi con loro visitando la redazione del laboratorio di scrittura dell’Istituto Bernardino di Betto. Sarebbe dovuto essere un dialogo a più voci alla presenza dei candidati e delle candidate a sindaco di Perugia, per parlare di scuola, di sogni e bisogni di questa generazione. Ma così non è stato. Nonostante gli accordi presi con il corpo docente, Margherita Scoccia ha chiesto e ottenuto di poterli incontrare separatamente, lasciando me e Massimo Monni fuori dalla scuola". "Ricordo questo fatto spiacevole - prosegue - non per polemizzare con lei, ma per riaffermare l’importanza e il valore del confronto democratico. A tarda serata è stata la direzione della scuola a chiarire: "In riferimento all’incontro tra la redazione degli studenti del ‘Di Betto Post’ e i candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative al Comune di Perugia la dirigente scolastica rende noto che non era stato concordato precedentemente alcun confronto tra i candidati ma solo delle interviste a ciascuno di essi e in orari differenti". Ferdinandi però insiste e ribadisce che "Scoccia ha voluto anticipare l’incontro rispetto all’orario previsto e quando siamo arrivatti stava già incontrando gli studenti. Nessun rappresentante della scuola ci ha parlato di interviste scaglionate e separate. Per altro si nota dalle foto come le sedie riservate dietro alla scrivania erano tre...".

E Ferdinandi, durante la trasmissione "In Umbria" andata in onda su Umbria Tv, ha risposto alla "sfida" di Scoccia e alla sua idea di realizzare un Palatenda in città. "Il mio sogno – ha detto – è quello di aprire una sede della Berklee School a Perugia, dove riunire i più grandi musicisti e respirare così tutto l’anno con i giovani quella fantastica atmosfera di luglio con Umbria Jazz". Poi è scesa sul Piano strade. "Ci sfidano sul piano del pragmatismo – ha aggiunto – e allora dico che nonostante le risorse spese sulle strade, c’è qualcosa che non va, quegli investimenti non producono i risultati sperati. Ormai siamo in una dimensione di emergenza. Si tratterà allora di fare una revisione di quello che è Il cantiere comunale, analizzare i costi dei servizi che si esternalizzano, perché le procedure – ha concluso – non sono sufficienti a garantire un assetto delle nostre strade che sia decoroso e sicuro".

