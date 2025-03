Strade da rifare. Peltristo sollecita il Comune

PERUGIA - Numerosi gli interventi richiesti per la manutenzione stradale da parte del consigliere comunale di Forza Italia, Augusto Peltristo. Le richieste riguardano Capanne, in via Vecchia. Poi Pila-Casenuone Ponte della Pietra per la costruzione del marciapiede presso la strada Settevalli tra il bar Olimpia ed il cimitero di Pila. I residenti hanno trasmesso una lettera fa sapere Peltristo, "ma cui non è seguito riscontro dall’assessorato, nonostante sia stata inviata per ben tre volte". Nella missiva i cittadini spiegano che il senso della richiesta è volto a salvaguardare la vita dei figli che per andare a scuola o presso le varie attività della zona attraversavano la via Settevalli numerose volte al giorno in condizioni, al momento di pericolosità. Per questo la richiesta dei cittadini è di realizzazione del marciapiede dal bar Olimpia fino al cimitero di Pila, anche in vari step pluriennali, diluendo così la spesa in più esercizi di bilancio, ma ponendo come priorità assoluta e imprescindibile la realizzazione del tratto che va da via Chirigiola a via Lillacci poiché, nel tratto che è davanti alla villa Oddi, si è costretti a camminare sulla strada in assenza di banchina". Altre richieste hanno riguardato Castel del Piano e Mugnano.