Strada complanare: le tempistiche

Si delinea la tempistica per l’avvio della seconda tranche dell strada complanare. Si concluderà infatti entro maggio la conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione del progetto definitivo del secondo stralcio funzionale dell’opera pubblica.Al termine della conferenza dei servizi, è stato spiegato, si procederà all’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di un’infrastruttura strategica che consentirà di collegare l’area del casello autostradale con la zona industriale della città, accrescendo la competitività e l’attrattività del territorio e alleggerendo il quartiere di Sferracavallo dal traffico pesante.

Nel 2019 non c’era uno studio di fattibilità e il tracciato non era nemmeno stato inserito nel piano regolatore generale. È stato quindi predisposto lo studio di fattibilità e avviato il confronto con la Società Autostrade per adeguare il percorso iniziale affinché si potessero rispettare le distanze dall’Autostrada ma anche preservare le colture di pregio nell’area della piana del fiume Paglia. Definito il tracciato e i costi reali dell’intervento, la Regione Umbria ha inserito la complanare nell’elenco delle opere strategiche finanziando con 12,9 milioni di euro il secondo stralcio funzionale attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. È stato inoltre progettato anche il completamento dell’intera opera.