Storico vicario diocesano

TERNI E’ morto ieri don Antonio Maniero. Ne dà notizia la Diocesi ternana: "Dopo una lunga malattia, è tornato alla casa del Padre monsignor Antonio Maniero, 86 anni, sacerdote diocesano che è stato a lungo vicario generale della Diocesi, Cappellano di Sua Santità, Canonico del Capitolo della Concattedrale di Terni. Un sacerdote molto amato per il suo impegno nella pastorale sociale e vocazionale, soprattutto per la sua amabilità, il suo sorriso e disponibilità verso tutti".

I funerali domani alle 11.30 in Cattedrale. A ricordare don Maniero è monsignor Vincenzo Paglia, vescovo emerito di Terni, Narni e Amelia: "Un amico, un collaboratore, un prete esemplare con cui ho condiviso tanti anni di lavoro e di amicizia".Vicario generale della Diocesi per quasi vent’anni, don Antonio ha affiancato monsignor Paglia per quasi l’intera durata del suo episcopato - durato dal 2000 al 2012 - restando al suo posto anche dopo la malattia che l’aveva colpito diciassette anni fa, affiancato da un provicario.

"Oggi mi unisco alla preghiera di tutta la Diocesi – continua monsignor Paglia – , per questo amico fraterno, collaboratore ed esempio di fedeltà sacerdotale". Paglia ha da poco compiuto 80 anni e per queesto lasciato gli incarichi che ha ricoperto in Vaticano dopo la partenza da Terni. "Abbiamo continuato a sentirci anche in questi ultimi anni – continua salutando don ;Maniero – ed è un grande dolore dovergli dire addio"