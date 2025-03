Storia, arte e buon cibo tipico. Il tour tifernate di Bebe Vio

CITTÀ DI CASTELLO – Tour in città fra arte, cultura e prelibatezze della gastronomia locale per Bebe Vio, la popolare schermitrice campionessa mondiale paralimpica e dirigente sportiva. Week end a Città di Castello alla scoperta della storia e arte cittadina con tappe obbligate e irresistibili per il palato in alcuni noti ristoranti del centro storico dove si è intrattenuta a cena e pranzo gustando le eccellenze della tavola tifernate a base di profumato tartufo a partire dagli antipasti, i primi e secondi piatti. Immancabili poi gli scatti sorridente con i titolari e gli staff dei due ristoranti che hanno avuto l’onore della prestigiosa visita. Anche il sindaco Luca Secondi non ha mancato di salutarla e ringraziarla attraverso i social per aver scelto Città di Castello per un tour nel fine settimana: "Benvenuta nella nostra città e grazie per le emozioni sportive, i successi ed esempio che ci dai"., ha detto il sindaco Secondi.