Stop a risse e movida violenta. Gli alcolici hanno le ore contate. Centro e Fontivegge: i divieti

Troppe turbolenze, movida violenta e risse furibonde spesso scatenate dai fumi dell’alcool. Così scatta il disco rosso per le bevande che salgono di grado. Da via Alessi, a Corso Garibaldi, passando per via Imbriani. La lista è lunga: dieci pagine fitte di strade e di piazze, a coprire quasi tutto il centro storico e dintorni. E’ la mappa delle aree in cui scatterà la limitazione alla vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine. E sono incluse anche 15 vie della Stazione (Angeloni, Bellocchio, Canali, Campo di Marte, Cortonese, Curatone, Della Ferrovia, del Macello, Martiri dei Lager, Pievaiola, Settevali, Sicilia, Simpatica, Luisa Spagnoli, Fontivegge) compresa piazza Vittorio Veneto. Lo ha stabilito il Comune con l’ordinanza sindacale 809, emessa ieri.

"Il provvedimento - dicono dal Municipio - si è reso necessario in relazione ad una nota trasmessa dalla Questura di Perugia nella quale si segnalavano fenomeni di microcriminalità commessi da soggetti in stato di intossicazione da stupefacenti e alcol". I divieti scattano da domani al 31 ottobre. Dunque sarà proibita la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine ai titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici, agli esercenti il commercio su aree pubbliche ai titolari di circoli privati operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge dalle 20 alle 6 del giorno successivo, uniformemente al divieto imposto ai pubblici esercizi con i provvedimenti già in vigore con i protocolli del 2012 e del 2014. Divieto di detenzione di bevande alcoliche, su area pubblica per il consumo immediato anche alle persone che stazionano nell’area di Fontivegge negli stessi orari. Ai trasgressori multe fino a 450 euro.