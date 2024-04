Stile di vita: troupe coreana in visita

ORVIETO La città piace alla televisione della Corea del sud. Una troupe di una rete sud coreana, leader nel Paese dell’estremo oriente per l’intrattenimento e l’informazione generalista, ha fatto visita a Orvieto nei giorni scorsi per realizzare un servizio sulla “Cittaslow“ vista dal punto di vista del vivere sano, con particolare attenzione al consumo di cibo locale e salutare e allo stile di vita dei cittadini. Una giornata splendida ha accolto il produttore e il coordinatore televisivo coreani che in un ristorante del centro hanno potuto apprezzare i prodotti e le ricette tradizionali orvietane, informarsi delle catene di approvvigionamento locale, tra le quali il mercato bisettimanale di piazza del Popolo, gustare i cibi locali salutistici e universalmente apprezzati. In seguito, dopo aver visitato gli uffici di Cittaslow International a Palazzo dei Sette e incontrato il segretario generale Pier Giorgio Oliveti, hanno fatto visita alla sede dell’Università delle Tre Età dove hanno assistito ad una lezione di ginnastica indoor con alcuni associati. Successivamente hanno intervistato il presidente di Panatlon, Lucia Custodi e la consigliera nazionale Distretto Italia Panatlon Rita Custodi. A metà mattinata il delegato della Uisp Orvieto Fabrizia Mencarelli ha accompagnato la troupe della televisione coreana a riprendere le attività dei soci lungo l’Anello della Rupe. Un gruppo di anziani si è reso disponibile per interviste, riprese di aspetti sportivi e attività varie. Nel pomeriggio Marina Schettini di Cittaslow ha accompagnato la troupe in visita al un centro sociale anziani di Ciconia ad incontrare e intervistare i soci intenti nelle loro usuali attività ludiche e sportive.