Steve Hackett: la leggenda della chitarra tra Genesis e carriera solista

SPOLETO Steve Hackett, 74 anni, iniziò a suonare fin da piccolo; a quattro anni ebbe in regalo il suo primo strumento: una armonica a bocca, mentre a dodici anni intraprese lo studio della chitarra come autodidatta. Negli anni sessanta inizia a suonare in gruppi della nascente scena ’progressive’. All’inizio del 1971 l’ingresso nei Genesis. Quattro anni di successi incredibili, poi nel 1975 fu il primo dei Genesis a pubblicare un album solista, Voyage of the Acolyte, a cui parteciparono altri membri del gruppo (Collins e Mike Rutherford). Il chitarrista annunciò il proprio ritiro dai Genesis l’8 ottobre 1977, una settimana prima della pubblicazione del secondo album live del gruppo, Seconds Out. Questo è l’ultimo lavoro con la band, poi una carriera da solista che lo ha portato fino ai giorni nostri.